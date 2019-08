Linate-centro in 12 minuti: Sala visita la metro blu

Aeroporto di Linate-Centro in 12 minuti il primo vagone della nuova Linea blu della metropolitana milanese è entrato sui binari. La stazione è pochi metri dallo scalo, chiuso per restyling sino al 27 ottobre. Il vagone della metro numero 4, la 5 esiste già, per ora si muove con un traino, ma sarà collaudato in autunno. Orgoglioso il Sindaco Sala ha fatto visita al cantiere. Prima della fine del mandato e quindi entro maggio del 2021, apriremo un primo piccolo tratto Linate-Forlanini ma che ci permette di entrare poi sul sistema ferroviario. A San Babila si arriva entro la fine del 2022 e entro metà 23 apertura integrale. Il nostro prossimo obiettivo è di portare le metropolitane fuori Milano. 15 km e 21 stazioni da est a ovest, 90 secondi tra un treno e l'altro nell'ora di punta, connessioni con le altre Linee. Il conducente, come per la Metro lilla, la numero 5, non esiste. Il treno si sveglierà, così in modo molto generico, ogni mattina, farà i suoi controlli di sicurezza e i test. Passati i controlli di sicurezza entrerà automaticamente in linea alla prima fermata saliranno fino a 600 passeggeri per il treno. Il valore intero della concessione è di circa 2 miliardi e comprende la realizzazione della Linea e l'esercizio per 30 anni. Era stata annunciata per Expo 2016, sarà una connessione essenziale per le Olimpiadi del 2026.