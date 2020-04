Coronavirus, Locatelli: tempi brevi per test sieriologici

I tempi per la validazione di questi test sierologi saranno certamente tempi brevi, nel giro di pochi giorni. Però, è importante che la celerità della validazione faccia, assolutamente, corrispondenza anche una rigorosità nella valutazione di quella che è sensibilità e specificità, per documentare, in maniera chiara tutti coloro che hanno avuto uno sviluppo di risposta anticorpale evitare falsi positivi e falsi negativi. È evidente che poi dovremo avere anche un test che sia velocemente conducibile e applicabile su larga scala.