Lodi Primo Soccorso

È cambiato tutto in meno di un mese. A noi è cambiato tutto in 24 ore. Ci siamo, ci siete? Allora il rapporto di stamattina va bene, nel senso che siamo scesi sotto a 40. Finalmente abbiamo solamente 35-36 persone in Pronto Soccorso. Questo virus presenta una realtà che è difficile accettare. Quindi nella giornata di oggi dobbiamo cominciare a mandare su, dei pazienti al nuovo reparto. Abbiamo su dei ventilati ma penso non solo quelli. Di fronte a una cosa come questa puoi fare solo due cose: o ti arrendi oppure cerchi di gestirla. Mi raccomando facciamo attenzione a questi particolari. A breve finiremo il percorso, come sapete. Oggi hanno fatto un giro sperimentale, funziona, molto presto ci saranno pronti i nuovi ingressi per quanto riguarda l’ingresso agli spogliatoi, quando così sarà faremo tutti quel percorso lì e sarà decisamente meglio. Domanda di rito. Come al solito. Quanti dei presenti hanno prenotato, sono andati o hanno fatto la telefonata per programmare un incontro di counseling? Per favore, su le mani. Sempre troppo pochi. Cortesemente prenotate, perché questa cosa è importante. Va bene. Domande? Buongiorno. Posso accendere le luci? Sì. Li ho lascati riposare un pochino.