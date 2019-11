Maltempo, a Savona con il sindaco Caprioglio

Mi trovo a Savona con il sindaco di Savona, alle nostre spalle c'è il fiume Letimbro che ha quasi rischiato diciamo, di esondare nella notte. Siamo appena stati in località Marmorassi dove c'è una frana molto grande ed un paese isolato. Chiediamo al sindaco la situazione. Si, esattamente. Il torrente Letimbro ieri era sfioro quindi abbiamo predisposto la chiusura dei ponti. Adesso sono stati riaperti, invece, nella zona Marmorassi abbiamo un importante evento franoso. La strada è bloccata, circa 270 persone sono isolate, ma abbiamo già impegnato uomini e adesso arriveranno a brevissimo i mezzi per riuscire quantomeno a liberare un passaggio e poter essere di nuovo in comnunicazione con le persone per qualsiasi emergenza. - Quali altre criticità nel territorio? - Sicuramente altri eventi franosi meno importanti di quello di Marmorassi, ad alcuni abbiamo già comunque dato soluzione, ad altri ci stiamo lavorando con i mezzi e abbiamo al momento quattro persone sfollate ma le abbiamo già ricollocate ieri sera in strutture. Mareggiate anche? Le mareggiate sono stato un grosso problema perché nel momento in cui la mareggiata diventa forte ostruisce la foce dei torrenti, dei rii e quindi poi è più facile l'evento di esondazione. - Un'emergenza che potrebbe rientrare a breve? - Noi speriamo che l'allerta meteo rosso rientri alle ore 12 come dall'ultimo aggiornamento, dall'ultimo bollettino Arpal, attendiamo. Certo che la pioggia ogni tanto riprende. Abbiamo passato tutta la notte con molti episodi di celle importanti temporalesche sulla nostra zona. Ecco, sono 88 gli sfollati tra Savona e Genova.