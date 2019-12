Maltempo Campania, a Napoli vittima schiacciata da albero

Il meteo inclemente sferza la Campania con circa 600 interventi dei vigili del fuoco. A Napoli un uomo di 62 anni è morto schiacciato da un albero di grosse dimensioni che è stato sradicato dal vento. È accaduto ad Agnano, periferia occidentale della città all'interno del parcheggio dell'ippodromo. L'uomo si chiamava Mohamed Boulhaziz, commerciante di frutta e verdura originario del Marocco, ma viveva nel Casertano da diversi anni. Di primo mattino stava iniziando a lavorare in quell'area dove periodicamente si tiene il mercato. Insieme a lui altre persone che per puro caso si sono salvate, ma sono tantissimi gli alberi e i cartelloni pubblicitari sradicati dalla bufera di vento in città, dove il comune raccomanda massima prudenza e di limitare gli spostamenti al minimo. Critiche le condizioni anche tra Napoli e Salerno e nell'Avellinese. 300 persone che abitano nel centro storico di San Martino Valle Caudina in Irpinia sono state evacuate dopo che il torrente Caudina in parte tombato ha sollevato la piazza. Una nuova colata di terra e pietra, poi sulla statale amalfitana ha interrotto la circolazione. Diversi comuni sono rimasti isolati e la situazione resta allarmante.