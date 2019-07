Maltempo, Toscana conta i danni. Trovato morto uomo disperso

La Toscana conta i danni dell'ondata di maltempo che sta colpendo il centro Italia. Violenti nubifragi e temporali si sono abbattuti sulla regione, causando danni e disagi. Ad Arezzo e nella provincia la situazione è più critica. Una bomba d'acqua ha allagato cantine, negozi del centro cittadino. In località Olmo è stato recuperato il cadavere di Pergentino Tanganelli, 72 anni, disperso per ore dopo che la sua auto era stata ritrovata vuota vicino a un sottopasso. A causa dell'irruenza dell'acqua, la persona ha perso, cercando di ritornare, lasciando la macchina oltre il ponte di Vistadella, la strada che poi congiunge con la strade bianca e la superstrada dei Due Mari. Cercando di ritornare a fatica verso la sua abitazione ha perso sicuramente il controllo, è caduto nei canali di canalizzazione e ha battuto la testa. Tanta paura anche a Rigutino in Valdichiana, dove l'acqua e detriti hanno invaso le strade del paese, lasciando a terra uno spesso strato di fango. Gli uomini della protezione civile sono al lavoro per rispondere alle richieste di aiuto e riportare la situazione alla normalità. Qua ho visto l'acqua, se c'era una persona la portava via.