Maltempo, Toti: caduta più acqua che in alluvione del 2014

Sono caduti più millimetri d'acqua che nell'alluvione del 2014 e quindi stiamo parlando di un evento di proporzioni come non se ne ricordavano sulla regione. Si è concluso, incrociando le dita su quest'auto che stiamo cercando con un bilancio per quanto riguarda le persone molto positivo perché nessuno, fino a che, fino a quando non sapremo gli esiti di quest'ultimo crollo, nessuno si era fatto male. Di questo siamo particolarmente soddisfatti. L'ondata di tempo evidenzia anche una fragilità strutturale del nostro territorio talmente importante perché le frane sono molte decine su tutto l'arco da Genova a Ventimiglia, così come sono tantissimi i danni al nostro litorale per la mareggiata. Quindi è chiaro a tutti che occorre un piano straordinario.