Matera, al via Italia Smart Community

Costruire un società digitale sostenibile che sappia valorizzare i nostri beni culturali migliorandone la fruibilità. È questo l'obiettivo di Italia Smart Community, un progetto promosso dalla Onlus Pentapolis che muove i suoi primi passi da Matera, Capitale europea della cultura. “Il network sarà una nuova alleanza, una nuova rete fisica e virtuale che vorrà coinvolgere le istituzioni, il Governo centrale, le amministrazioni locali, territoriali, le tantissime imprese che fanno dell'Italia un gioiello ancora in Europa e nel mondo, start-up, enti di ricerca, università. Tutti insieme verso la rigenerazione di una città, di una società che sia sempre più digitale e favorisca la cultura e i beni culturali, che rimane il nostro petrolio naturale meno inquinante e più prezioso”. Al progetto è stata dedicata una tre giorni di convegni, iniziative speciali ed attività di formazione, al termine della quale verrà redatta la Carta digitale di Matera. “Sarà un manifesto, ma non un manifesto come tutti gli altri, una piattaforma direi, che vorrà coinvolgere tutti questi soggetti pubblici e privati proprio nella promozione e maggiore valorizzazione dei beni culturali”.