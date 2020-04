Maturita', Azzolina: maturità il 17/6, orale varrà 40 punti

Nessuna prima o seconda prova, nessuna prova scritta, nessuna commissione esterna e inizio esami il 17 di giugno. E già questo dovrebbe bastare a rasserenare i tumultuosi animi degli adolescenti in procinto di affrontare, perché oramai è ufficiale che dovranno farlo, i temuti esami di maturità. La Ministra dell'Istruzione Azzolina risponde alle domande degli studenti dalla piattaforma Skuola.net, parla di scuola come parità di opportunità, confida che le sarebbe piaciuto un esame scritto su Pirandello e poi sottolinea l'eccezionalità dell'Esame di Stato 2020. L'Esame di Stato, lo dico agli studenti, state tranquilli, state veramente sereni perché sarà un momento bello della vostra vita, tra vent'anni lo ricorderete, e non lo ricorderete come un qualsiasi Esame di Stato, di maturità, che c'è stato negli anni scorsi. Non offendendo ovviamente tutti quelli che lo hanno fatto negli anni scorsi, me compresa. Ma saranno i ragazzi della Maturità 2020, di un periodo della storia, che sarà ricordato sui libiri di storia. Un esame che sarà per necessità di cose modificato, e che vedrà la riconversione delle vecchie tabelle proprio per dare più riconoscimento all'impegno e al profitto dei tre anni che alla prestazione singola dell'esame. Voglio che venga valorizzato ulteriormente il percorso che lo studente ha fatto. Quindi quel 40-60 lo inverto. 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire, quindi valorizzazione massima del loro percorso di studi, di quello che hanno fatto, dell'impegno che hanno messo nel corso di questi anni, e 40 la prova orale. Per l'esame di terza media, ci sarà una tesina alla quale i ragazzi lavoreranno con i docenti per la consegna, e poi ci sarà lo scrutinio finale. Per i maturandi, invece, non chiamatela così, almeno non davanti alla ministra, che di tesina proprio non vuol sentir parlare. L'esame orale partirà con un argomento concordato con i propri docenti e legato alle materie di indirizzo scelto, e anche questo è un buon risultato per i ragazzi che non dovranno affrontare il plotone d'esecuzione della commissione esterna e quei terribili dieci secondi in cui riflettevano sulla prima domanda. La domanda a piacere, almeno quest'anno non arriverà quando ormai tutto, o quasi, sembrerà perso.