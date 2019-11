Meteo, le previsioni del tempo dell'8 novembre

Ben ritrovati. Sarà un venerdì caratterizzato dal forte maltempo da nord a sud e poi sabato migliora, anche se rimane dell'instabilità sulle aree centrali. Domenica l'arrivo di una nuova perturbazione. Molta neve sulle Alpi, fino a 40 centimetri in Trentino Alto Adige. Andiamo a vedere subito il dettaglio attraverso la nostra carta sinottica, per capire un pochino l'evoluzione del tempo. Abbiamo questa perturbazione, che sta riguardando principalmente le aree del Nord Italia. Qualche pioggia in arrivo anche sul Centro-Sud nelle prossime ore, che si intensificherà verso sera/notte. Poi, sabato, residua instabilità, portata proprio da questa perturbazione e l'arrivo di una nuova, la vedete, dall'Oceano Atlantico e dal Golfo di Biscaglia che entra e arriverà sulla nostra penisola nella giornata di domenica, a partire dalla mattina sul Nord-Ovest e successivamente anche sulle altre regioni. Vediamo il dettaglio. Ecco le grafiche, iniziando proprio dal Centro-Nord. Come vedete, piogge e temporali, con temperature in netto calo, fino a 11-13 gradi. I venti sono in intensificazione. La neve è attesa sull'arco alpino. Sta nevicando già in queste ore proprio sul Trentino Alto Adige, ma anche sull'alta Lombardia e l'alta Val d'Aosta. Insomma, tutto l'arco alpino è coinvolto dalle nevicate. Domenica nuove piogge in arrivo, come vedete, proprio tra Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, le prime ad essere interessate. Qualche foschia e nuvolosità, comunque instabilità anche sulla fascia tirrenica. Vediamo il Sud Italia. Un venerdì caratterizzato dal maltempo, qui solo ed esclusivamente tra Sardegna e Campania, le prime ad essere coinvolte. Qualche pioggia sporadica anche sulla Basilicata. Sabato, invece, maltempo praticamente ovunque, anche sulle peninsulari. Le temperature qui sono stabili e ancora piuttosto miti, perché caratterizzate dai venti di scirocco. Domenica migliora, ma arriva la perturbazione, a partire dalla Sardegna. Sulle altre regioni, invece, breve tregua. Per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti.