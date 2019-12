Meteo lunedì, le previsione del tempo

Ben ritrovati. Una domenica caratterizza dal passaggio di una perturbazione sulle aree del Nord Italia, oggi in spostamento verso le aree centrali. Le piogge più intense sicuramente sull'Emilia Romagna, ma su tutto il medio versante Adriatico, con qualche temporale previsto anche su quello Tirreno. Allora andiamo a vedere subito la nostra carta sinottica per seguire un pochino l'evoluzione del tempo e per capire da che cosa sarà caratterizzato questo inizio settimana. Allora vediamo, infatti, la perturbazione in spostamento dall'Emilia Romagna verso il Veneto, dove peraltro abbiamo l'allerta arancione della Protezione Civile e poi successivamente le piogge più intense, colorate di fucsia, sul medio versante Adriatico e qualche temporale anche tra Toscana, Lazio e Campania, più che altro i versanti settentrionali delle isole del sud della nostra penisola. E poi la perturbazione che si sposta verso i Balcani. Vediamo, quindi, come saranno anche i prossimi giorni, da che cosa saranno caratterizzati, pioggia o sole. Sarà una settimana piuttosto instabile per i settori centrali, perché oggi il passaggio di una perturbazione, domani andrà a migliorare anche con residua instabilità. Ma, cosa succede? Che mercoledì è in avvicinamento una nuova perturbazione proprio sul Mediterraneo, che poi nella seconda parte della settimana porterà delle piogge sul centro sud della nostra penisola. Sicuramente invece più soleggiato il Settentrione, dove però avremo un deciso calo delle temperature. I cieli saranno sereni o poco nuvolosi. vediamo subito anche il Sud della nostra penisola. Come potete vedere, cieli sereni o poco nuvolosi, qualche possibile instabilità, come dicevamo, o nuvolosità un pochino più compatta tra Campania e Calabria. Poi un martedì caratterizzato dal bel tempo, qualche nuvola ancora su Basilicata e Puglia, quindi questo strascico della perturbazione e mercoledì in avvicinamento le nuove piogge proprio sulla Sardegna. Sulle altre Regioni ancora bel tempo. Per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti.