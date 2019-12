Meteo, oggi neve e forte maltempo

Ben ritrovati. La perturbazione sta attraversando l'Italia portando delle piogge anche intense e delle nevicate sulla Pianura Padana, ma venti forti in intensificazione a metà di questa mattina con raffiche possibili fino a 130-150 chilometri orari, prevalentemente sul medio basso versante tirrenico. Allora, intanto per seguire un pochino la perturbazione e le nevicate vi porto, grazie a Skyline, a Bormio. Qui siamo a circa 1200 metri di altezza e come vedete sta nevicando, è nevicato dalle prime ore di questa mattina e per la giornata odierna si prevede ancora maltempo. Poi un fine settimana piuttosto soleggiato in deciso miglioramento praticamente ovunque, ancora residue instabilità sull'arco alpino di prima mattina a partire proprio da domani, poi migliora ovunque. Ecco le grafiche. Ecco il dettaglio. Come vedete, da nord a sud piogge, temporali e anche, come detto, venti forti a partire dalla metà di questa mattina. Sabato però vedete anche il sole e le temperature in deciso aumento. Infatti se oggi le massime non supereranno i 2-3 gradi sulle aree del nord Italia, da domani 10-15 gradi, quindi davvero 5-6-7 gradi in più rispetto alla giornata odierna. Vediamo anche al sud come si muoverà questa perturbazione in spostamento da ovest verso est. Lascerà presto la nostra penisola, ma per oggi la situazione è questa. Situazione di maltempo, attenzione ai venti forti che potrebbero far davvero danni sul basso versante tirrenico, con raffiche molto forti e decise. Mareggiate sulle coste esposte, con onde alte 4-5 metri. Poi sabato e domenica anche qui migliora, cieli sereni o poco nuvolosi, temperature miti.