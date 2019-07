Migranti, in Puglia arrivano in barca a vela

Li chiamano sbarchi fantasma. L'uso dell'imbarcazione, insospettabili barche a vela, gioca a favore dei trafficanti che da diversi anni ormai operano nella parte orientale del Mediterraneo, e che da qualche tempo hanno intensificato i loro viaggi. L'ultimo è stato scoperto questa mattina a Santa Cesarea Terme, nel Salento, solo per le pessime condizioni del mare, che hanno spinto questo veliero evidentemente mal governato contro gli scogli. Sulle prime si era temuto vi fossero dispersi, circostanza poi smentita dai Carabinieri che, dopo aver rintracciato una ventina di migranti curdi, hanno identificato ed arrestato anche lo scafista, un turco di 44 anni. Soltanto pochi giorni fa, nella vicina Gallipoli, un altro sbarco raccontato da queste foto della croce rossa di Lecce. 55 migranti pachistani, 11 minorenni, abbandonati sull'isola di Sant'Andrea dalla solita barca a vela, riuscita poi a prendere il largo indisturbata. La cronaca degli ultimi due mesi conta già una decina di sbarchi in Puglia, ma anche nella vicina Calabria. Velieri riempiti fino all'inverosimile che partono dalla Turchia o dalla Grecia per viaggi spesso lunghi, che arrivano a costare fino a 5000 euro a questi disperati pakistani, curdi, afghani e siriani.