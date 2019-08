Migranti, Open Arms chiede aiuto a Spagna, Francia, Germania

Settimo giorno, senza un porto, a bordo uomini, donne e bambini fragili traumatizzati da violenze e abusi. Gli Stati Europei? Dimostra il loro coraggio voltandosi dall'altra parte. “È rimasto ancora qualcuno a difendere i diritti e la vita? Serve subito un porto sicuro.” Così Open Arms descrive in un post su Facebook la situazione a bordo della nave che ha soccorso oltre 121 migranti nei giorni scorsi, nel Mediterraneo, ma non riesce a sbarcare. Ancora una volta nel Mediterraneo si ripete il braccio di ferro tra le autorità italiane e una ONG. Dopo 7 giorni di navigazione senza che nessun Paese europeo sia disponibile a concedere un porto sicuro, la capomissione di Proactiva Open Arms Ani Montes, spiega la situazione: “Abbiamo bisogno di un porto sicuro, comincia a mancare l'acqua e cibo ed è difficile spiegare alle persone perché non possono scendere. La politica non può venire prima delle persone. Ribadiamo l'urgenza di un porto sicuro.” Quanto al Viminale la sua posizione non cambia anche a fronte del ricorso della ONG alla Procura dei minori. “La nave, che si trova in acque internazionali, zona maltese è spagnola”, proseguono le stesse fonti, dal Ministero dell’Interno. “Quindi gli immigrati a bordo, sono sotto la diretta responsabilità di Madrid.” Interviene anche il neo Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, chiedendo al presidente della Commissione dell’unione Europea Juncker che sia coordinato un intervento umanitario rapido con un'equa distribuzione dei migranti. “La situazione è grave, merita un'azione tempestiva. I poveri, come lei sa bene, non possono aspettare.” Intanto, Carola Rackete è l'ex capitale della Sea Watch 3 nella sua prima intervista TV tedesca alla domanda: riprenderebbe il mare, nonostante i problemi con la giustizia italiana? Ha risposto: “se manca di nuovo un capitano e di nuovo non c’è nessuno, beh, allora in ogni caso io andrei”.