Migranti, Open Arms: esposto a procure Roma e Agrigento

Impedire ai migranti i soccorsi in mare e di sbarcare bloccandoli a largo configura una qualche fattispecie di reato? Questo chiede di verificare Open Arms, l'Ong spagnola che opera salvataggi in mare, con un esposto denuncia presentato alle procure di Roma e Agrigento. L'annuncio arriva durante la conferenza stampa a Lampedusa di Riccardo Gatti, presidente di Open Arms Italia. Accanto a lui, Oscar Camps, fondatore dell' Ong l'attore e attivista Richard Gere e lo chef Rubio. Saliti ieri a bordo della barca per sostenere e portare cibo e acqua ai 121 migranti, bloccati ancora al largo di Lampedusa da nove giorni. Intanto stanotte l'open Arms ha salvato altre 39 persone in acque internazionali in zona SAR maltese. E' stata malta stessa ad autorizzare il soccorso, visto che l'imbarcazione stava affondando. La Valletta ha assicurato che poi avrebbe trasferito i 39 migranti, ma solo loro, a terra. e questo ha creato molta tensione a bordo della barca. Quando ci apprestavamo da bordo a preparare il trasferimento delle persone dalla Open Arms, alla motovedetta evidentemente la situazione è degenerata. Abbiamo a bordo persone soccorse ormai dieci giorni fa. Sono state da sedare due risse. Evidentemente l'equilibrio psicologico-emotivo delle persone, già soccorse da dieci giorni è crollato. Tutti a terra o nessuno. "E' anche una questione di sicurezza, oltre che di principio" Ripetono dall'Open Arms. Al momento lo stallo è totale, né Malta nè l'Italia aprono i loro porti. Il fondatore dell'Ong Oscar Camps, ha accusato la politica che stravolgere leggi le convenzioni già scritte. "In acque internazionali non ci sono immigrati" sottolinea. "Il diritto marittimo parla di persone in pericolo e noi dobbiamo salvarle sono vite da salvare. E questo noi facciamo ora dateci un porto sicuro dove sbarcare".