Milano, candeggina per strade, al via secondo ciclo

Al via il secondo ciclo di sanificazione per le strade di Milano, 8 squadre al lavoro. Dallo scorso 12 marzo hanno sacrificato 3 mila 500 chilometri di strade della Città Metropolitana, utilizzando mezzi per il lavaggio delle strade e un liquido disinfettante, sostanzialmente, candeggina diluita. Di solito facciamo 150 km al giorno più o meno, poi dipende dalle condizioni del tempo, ovviamente, vediamo che ci sono le condizioni giuste per farlo. Usiamo ipoclorito di sodio, soluzione acquosa 0,025%, abbastanza blanda, ma sufficiente per uccidere il virus dove passiamo. Cerchiamo di non passare sulle aree verdi e sui marciapiedi per non dare fastidio agli animali domestici e per non danneggiare le piante, però facciamo comunque un intervento di sanificazione importante. L'Istituto Superiore di Sanità prevede norme specifiche di raccolta dei rifiuti per le persone positive o in quarantena precauzionale. Devono sospendere la raccolta differenziata dei rifiuti domestici, è necessario isolare i rifiuti in due o più sacchi, uno dentro l'altro, prima di essere gettati i sacchi vanno sigillati senza schiacciarli con le mani utilizzando lacci di chiusura o un nastro adesivo e indossando guanti monouso. Quando siamo positivi o quarantenati non dobbiamo più fare la raccolta differenziata ma mettere tutto nell'indifferenziato con un doppio sacco e in generale, nell'indifferenziato vanno comunque le mascherine e i guanti per prudenza. Per noi non cambiano le modalità di raccolta, cambiano invece per i cittadini che devono usare questa precauzione, quindi, per positivi o quarantenati solo indifferenziato. Chi smaltisce i guanti e mascherine dove deve smaltirli? Sempre nell'indifferenziato. Il motivo per cui vengono messi nell'indifferenziato è perché poi vengono portati nei termovalorizzatori, quindi, vengono distrutti termicamente e trasformati in energia elettrica o in calore.