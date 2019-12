Milano, commando irrompe in hotel, sradica bancomat e fugge

È un blitz da professionisti, il colpo di Natale. Un commando armato fa irruzione nella notte in questo hotel della zona Fiera "the hub" svuota la cassa all'ingresso si porta via l'intera colonna bancomat della Hall. Siamo nell'estrema periferia Nordovest di Milano, grappoli di edifici hi-tech che in una delle ex zone industriali della città, dove i grattacieli di vetro e acciaio, sono spuntati come funghi attorno alle aree di Expo e della nuova Fiera di Rho. Succede tutto come in un film nel cuore della notte qui, nel piazzale davanti all'ingresso dell'hotel arrivano due grossi Suv da cui scendono a 8-10 uomini a volto coperto che sfondano lo vedete il vetro dell'ingresso dell'albergo e entrano nella hall. La scena si svolge davanti agli occhi impietriti del receptionist che dalla sorpresa, non riesce neppure a far scattare l'allarme. In pochi secondi la cassa dell' hotel contenente un migliaio di euro, viene completamente svuotata e mentre uno dei banditi teneva sotto tiro con la pistola l'addetto alla reception gli altri, trascinavano l'intera colonna del bancomat attraverso questa porta e la caricavano nel bagagliaio di uno dei Suv. E' la notte di Natale nessuno si aspetta un blitz del genere la banda sparisce nel giro di pochi secondi, grazie alle strade deserte, che portano in pochi secondi al nodo nord ovest delle tangenziali milanesi e all'autostrada dei laghi. All'attenzione dei Carabinieri in queste ore ci sono i filmati delle telecamere dell'hotel dei caselli autostradali.