Milano, dimessi i pazienti Covid da hotel Michelangelo

Credo che siamo in una fase di studio e in evoluzione. È veramente una cosa nuova per tutti. È probabilmente l'ospedale più antico del mondo, all'ombra di San Pietro nei suoi 8 secoli di attività, ha quindi già combattuto contro devastanti epidemie. Ora all'ospedale Santo Spirito di Roma inaugura un reparto innovativo, la holding area isolati. Reparto dedicato ad una nuova categoria di pazienti covid, quelli cioè negativi al tampone, ma con tutti i sintomi da corona virus, i cosiddetti casi dubbi sui quali verranno effettuati in sicurezza maggiori accertamenti. Ci siamo attrezzati come se fosse un reparto di malattie infettive. Abbiamo creato delle stanze singole a pressione negativa. I pazienti vengono valutati fino al completamento del loro percorso iter diagnostico e poi trasferiti. Ogni stanza, appunto, è dotata di telecamere, é dotata di un filtro con bagno, il paziente può muoversi all'interno dello spazio legato dalla porta che si affaccia sull'ingresso, che rimane chiusa, le regole del reparto vengono definite prima e comunicate al paziente e attraverso le telecamere e il microfoni si può parlare direttamente col paziente. Che il covid-19 sia un virus estremamente contagioso, lo abbiamo imparato rapidamente per questo sono necessarie misure straordinarie come l'istallazione dei thermos scanner per tutto il personale operante negli ospedali, voluta dalla regione Lazio. Direttiva questa, subito recepita dal Santo Spirito. Ogni giorno prima della timbratura devono controllarsi e chi ha la temperatura superiore a 37 e mezzo non può lavorare. È fondamentale per noi, aumentare il livello di sicurezza degli ospedali. Questo varrà anche per i prossimi mesi per i prossimi anni. Credo che dopo questa esperienza, nulla sarà più come prima. Noi ci stiamo attrezzando per avere un ospedale sempre più sicuro.