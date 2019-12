Milano, guasto stazione Garibaldi: le voci dei viaggiatori

Da quanto tempo aspetta? “Mezz'oretta circa”. E quanto dovrà aspettare? “Forse 10 minuti, se sono fortunato”. Quindi se la cava con 40 minuti. “Sperando”. La vigilia di Natale però... “è un po' difficile, però va beh”. Oggi da quanto tempo lo aspetta? “Quasi un'ora”. Lei ha il treno in ritardo? “Per adesso non l'hanno neanche annunciato. Stamattina non è arrivato qua a Garibaldi perché c'era un problema qua”. Oggi c'è stato un guasto alla linea elettrica. Lei lo sapeva? “Lo sapevo. Stamattina sono arrivata con il treno, ma sono dovuto scendere a Lambrate, che non c'era fino a qua”.