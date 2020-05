Milano, le misure di sicurezza a Cadorna

Buongiorno. La situazione qui è molto più tranquilla rispetto a quello che si Immaginava. Qui con me c’è Assunta, una delle ragazze dell’assistenza, che ci racconta un po’ com’è andata questa mattina. Sicuramente quello che hai detto tu è vero, in quanto eravamo abituati A vedere tantissima... Tantissimi viaggiatori e la situazione questa mattina è decisamente inferiore rispetto a due mesi fa. Qual è stata la risposta? Allora, devo dire che i viaggiatori sono stati tutti corretti, muniti tutti di mascherine e guanti e sono stati anche... hanno collaborato con noi. Ok, ringraziamo Assunta. Grazie a voi. Adesso vi porto all’interno del treno Dove è in corso la sanificazione. Ogni treno che arriva viene sanificato. Andiamo a vedere. Ecco, qua c’è l’addetto che sta sanificando il treno. Ogni treno che arriva qui in Stazione Cadorna dall' hinterland o dalle province adiacenti a Milano, una volta che arriva viene santificato. Ecco vi stiamo mostrando queste immagini in diretta. Abbiamo detto situazione decisamente sotto controllo. Buona la risposta dei milanesi, tutti provvisti di guanti e mascherina e rispetto della distanza di sicurezza.