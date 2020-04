Milano, panettieri regalano il pane ai poveri

Abbiamo semplicemente pensato e dato una mano a chi aveva bisogno e sono le stesse persone, appunto, che ci hanno dato tanto. Giacomo è un giovane panettiere siciliano, nel suo negozio, che gestisce assieme alla sua famiglia, la priorità è la generosità. Fare del bene, aiutare, ascoltare le persone bisognose. È stato questo lo spirito con cui questi lavoratori hanno affrontato i duri e difficili mesi di pandemia. Tutto inizia con questo post, se non hai un lavoro non riceve aiuto da nessuno o hai finito la scorta di cibo non andare a dormire senza mangiare, scrivici in privato. Un messaggio, un appello lanciato sottovoce, perché il post è indirizzato ad una chat di quartiere, non è un volantino, non è pubblicità, ma il gesto non passa inosservato e la fama di questa piccola panetteria in un attimo arriva lontano. Questo qua ha permesso a molta gente di venire, anche in maniera discreta, di sera per chiederci aiuto. Ma un aiuto non abbiamo sempre dato, la cosa sorprendente è la gente, molta, moltissima gente, quando viene qui lascia del denaro per queste persone, oppure ogni volta che acquistano sul suo sito online, chi ci conosce e ha saputo della notizia fanno sempre dei bonifici e dei pagamenti con 20, 30 euro in più per aiutare. Simone è il fratello di Giacomo, la panetteria è stata inaugurata solo un anno e mezzo fa. E pure il calore con cui sono stati accolti questi due fratelli è stato tanto. In quest'ultimo periodo ci è capitato di aiutare tanta gente soprattutto sola, perché Milano, purtroppo, è piena di gente sola, soprattutto anziani in casa da soli. Soprattutto mi ha chiamato una un'anziana, piangendo, che era disperata perché non voleva uscire, soprattutto perché gli era stato vietato logicamente di uscire e non aveva più cibo. Quindi ci ha pregato in tutti i modi di aiutarla e da lì, questo ti parlo nei giorni dell'emergenza, quindi da li abbiamo attivato subito una sezione sul nostro sito internet per fare la spesa online. Arancini, pizza, cannoli e altre specialità gastronomiche, il sapore della Sicilia ha portato gioia e colore. Ma nei giorni più bui e difficili è stato il pane il più bel regalo per tanta gente, regalato con il cuore, regalato con un sorriso,