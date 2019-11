Milano Partecipa, tre giorni per stimolare la partecipazione

Un laboratorio di idee, quasi una bottega artigianale della partecipazione, in grado di stimolare il confronto e agevolare i percorsi che rinnovano e consolidano il senso di appartenenza e di comunità. È il senso della tre giorni di incontri e tavole rotonde organizzata a Milano da Fondazione Cariplo e Comune. Il Museo delle Culture è una delle prestigiose location degli spazi ex Ansaldo di via Tortona, dove l'economia si confronterà con la società civile e con la politica. Io credo che in questo momento la politica soffre di un dato di poca partecipazione. Ci stupiamo che le sardine riattivano interesse e mobilitano migliaia e migliaia, decine di migliaia di persone. Quindi il problema della partecipazione è fondamentale. La politica, se non ha partecipazione, finisce male. Finisce che qualcuno si mette in mente che ha bisogno di avere tutti i poteri, perché confida che non essendoci partecipazione può decidere come meglio crede della sorte di tutti. Fitto il calendario. Si parlerà di evoluzione digitale dei processi democratici, di partecipazione civica nell'era digitale, di sharing economy e sostenibilità. Ci sarà spazio anche per realtà virtuale, digital mapping e piattaforme per connettere i cittadini europei. Cosa può fare la Pubblica Amministrazione in questa direzione, proprio nella direzione del laboratorio? Ascoltare tanto. Questa tre giorni è una di queste occasioni per conoscersi, scambiare contatti, imparare anche dalle migliori pratiche e mettere in mostra quelle che sono le tantissime e bellissime esperienze. Milano in questi tre anni ne ha fatte tante. Sono tutte esperienze sperimentali, ma il nostro obiettivo, anche alla fine di questa tre giorni, è quello di consolidarle all'interno di nuovi strumenti e nuovi regolamenti.