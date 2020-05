Milano, riparte in sicurezza l'Idroscalo

E' una fase 2 che può andare in questo modo si, sotto controllo, proprio per evitare un'esagerazione negli assembramenti e ci si può permettere tutti di fare sport, di respirare un po', sinceramente, ne avevamo bisogno. Una liberazione proprio, i polmoni si aprono. In questi due giorni non sono uscita, sono uscita un paio di volte a far la spesa, ma pochissimo in questo periodo e allora oggi, visto che c'è l'apertura dell'Idroscalo, ne approfittato per fare due passi. Si può tornare a correre, a passeggiare, ad andare in bicicletta fra percorsi in mezzo alla natura e aree per il relax, il grande parco dell'Idroscalo ha riaperto i battenti al pubblico. Siamo a pochi chilometri dal centro di Milano e per ora è in funzione un unico accesso pedonale con misurazione della temperatura, all'interno dello spazio verde non è possibile per ora utilizzare le aree dove ci sono i giochi e accedere in acqua. Il nostro messaggio è: Abbiamo voluto aspettare fino a oggi perché in questi giorni sono serviti a tutti i funzionari, con la direttrice, tutti i ragazzi che lavorano per l'idroscalo, a santificare e mettere in sicurezza tutto. Abbiamo messo in piedi un gruppo di volontari, di persone che ci aiutano e che vogliono ridare alla città e a quest'area metropolitana uno dei posti più belli della città di Milano. I centri sportivi sono chiusi però gli atleti segnalati dalle federazioni possono allenarsi. Buongiorno, avete ripreso le vostre attività? Si, le gare son state tutte annullate fino a settembre, non è certa, non sono certi i campionati italiani di velocità qui all'Idroscalo. E adesso che hanno aperto l'acqua che noi riusciamo ad accedere, da due mesi che non toccavamo l'acqua, la nostra canoa, è una bella sensazione. E' un primo step per questo luogo simbolo dell'estate in città che fu realizzato alla fine degli anni 20 come scalo per gli idrovolanti, oggi è un polo di attività ricreative e sportive, con campi da calcio, basket, tennis e sede di eventi e gare dal canottaggio al rugby, dalla vela allo sci nautico, nel weekend è prevista la riapertura di bar e chioschi in funzione solo con servizio d'asporto.