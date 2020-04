Milano, Sala: Gherardo Colombo collaborerà per verifiche

La Regione ha deciso di Avviare una Commissione di verifica. Mi ha chiesto di nominare un rappresentante e la nostra scelta è caduta su Gherardo Colombo, che ringrazio per la disponibilità. Il dottor Colombo è persona di grandissima esperienza e di grande indipendenza. Cosa assolutamente importante oggi. Per cui collaboriamo con la regione, è necessario fare luce sulla situazione. Permettetemi però di ripartire anche da un concetto fondamentale. Però sia chiaro che la Sanità è di responsabilità della Regione perché se facciamo confusione su questo punto, allora è chiaro che mettiamo i cittadini non in condizione di capire.