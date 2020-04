Milano, Sala: pensare a orari scaglionati

Il tema degli orari della città, è fondamentale. Nelle scuole bisogna entrare scaglionati, ma i negozi devono aprire in maniera scaglionata e probabilmente devono tenere aperto di sera alcuni. O troviamo vie diverse oppure con la nostra rigidità, con le nostre “non si può”, con le nostre abitudini ad accettare, come dato di fatto, la situazione del passato, perdiamo. Forse ho fatto troppi anni nelle aziende, non troppi, ne ho fatti tantissimi e nelle aziende, spesso, la cultura del “non si può”, non esiste. Ecco, in questo momento, il pubblico non può dire: “Non si può”.