Mittal, Emiliano: raggiunto accordo pagamenti indotto

Abbiamo raggiunto un accordo per il quale entro domani verrà pagato il 100% dello scaduto al 31 ottobre, quindi significa che si allineano con i pagamenti. Ovviamente domani è previsto un nuovo incontro qui per verificare davanti ai nostri occhi l'emissione dei bonifici e speriamo che tutto vada bene ovviamente. Lo stabilimento ancora oggi continuerà a funzionare, come ha funzionato ieri, e domani, se verrà pagato tutto il 100% dello scaduto al 31 ottobre, è chiaro che il blocco a quel punto verrà rimosso.