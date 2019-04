Monza, arrestata baby-gang che si ispirava a videogiochi

Si chiama GTA, abbreviato di Grand Theft Auto, tra i videogiochi, con le sue 200 milioni di copie vendute nel mondo, più seguiti dagli adolescenti, finito al centro di varie polemiche per la violenza della trama e dell'azione in cui si cala chi gioca e fonte di ispirazione per una baby gang di sei giovanissimi della provincia di Monza arrestata dalla squadra mobile brianzola. Infatti, proprio come i protagonisti del videogioco che partendo da alcuni furti devono contendersi la città con missioni violente contro le bande rivali, così i sei ragazzi si sono resi responsabili di furti e rapine a Monza tra il marzo 2018 e il gennaio 2019. Pesanti le accuse nei loro confronti: tentato omicidio, spaccio di droga e rapina aggravata. Almeno dieci gli episodi di furti che gli investigatori sono riusciti a ricostruire, spesso ai danni dei più deboli, di coetanei e in un caso anche di un senzatetto. La violenza, l'efferatezza con cui aggrediscono, in pieno giorno anche, giovani e passanti o gente che si è prestata ad aiutare coloro che erano aggrediti è veramente molto pesante. Un gruppo di giovanissimi noti in città col nome della compagnia del ponte, che puntava al controllo del territorio a colpi di intimidazioni e minacce. A chi tentava di ribellarsi la risposta del branco era sempre la stessa: "Questa è zona nostra".