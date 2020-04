Morti e sospetti, magistratura indaga su 2 Rsa siciliane

Un fascicolo, al momento contro ignoti con l'ipotesi di reato di epidemia ed omicidio colposo. La procura adesso indaga su quanto sta accadendo all'oasi di Troina, l'Rsa, in provincia di Enna, dove si sono registrati 162 casi di positività al covid 19 e dove si contano già cinque decessi. Troina è stata dichiarata zona rossa, i magistrati che indagano, vogliono cercare di capire se all'interno dell'istituto, che da anni si occupa di assistenza ad anziani e disabili, siano state rispettate tutte le regole e se il personale fosse adeguatamente preparato per gestire l'emergenza. Un'altra inchiesta aperta dalla Procura di termini Imerese, sull'Rsa di Villafrati paesino del parmigiano dichiarato anche questo zona rossa. All'interno della struttura si sono registrati oltre 60 casi ed 11 sono già le vittime accertate per coronavirus. Anche questa indagine è al momento contro ignoti. Intanto l'Assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza ha inviato gli ispettori a Villa Maria Eleonora, la clinica di Palermo, dove sono stati registrati 36 casi di covid-19. L'ipotesi è quella che fossero troppi i letti occupati all'interno della struttura. In Sicilia resta stabile la curva dei contagi, i positivi allo stato attuale sono poco meno di 2100, 175 in totale i decessi.