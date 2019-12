Natale sulla neve a Cortina

- Da dove arrivate? - Roma - Quanto tempo rimarrete? - 15 giorni. E poi Cina, Giamaica, Perù, anche quest'anno visitatori da tutta Italia e da tutto il mondo hanno scelto le Dolomiti venete per trascorrere le vacanze di Natale. Cortina d'Ampezzo si conferma la regina delle Dolomiti. Tutto esaurito fino all'Epifania. - Niente sci vedo - Oggi siamo con i bimbi. Quindi faccio la nonna. Quindi niente sci oggi. - Ci si diverte lo stesso comunque? - Certo, l'importante è quello. Stare in compagnia divertirsi e far divertire i bimbi. Sul Faloria a quota 2123 metri, le piste sono affollate fin dalle prime ore del mattino, paesaggio mozzafiato, sole e piste perfettamente innevate. Si scia bene stamattina? Benissimo. una cosa meravigliosa. Ragazzi venite che si scia da Dio. Le piste quest'anno sono proprio belle, la neve è venuta copiosa. Adesso aspettiamo domani per la massima affluenza. Come si scia oggi? Benissimo. Le piste sono stupende, la neve è perfetta. In alta quota non solo per sciare, ma anche per una passeggiata o semplicemente per godersi il sole nelle terrazze degli attrezzatissimi rifugi e dopo pranzo l'appuntamento è in corso Italia per lo shopping e l'aperitivo, avvolti dalla magica atmosfera natalizia. Insomma, la Cortina di sempre: affascinante e raffinata, un luogo unico, nel cuore delle nostre montagne.