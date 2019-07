Nave Gregoretti, prima notte ad Augusta per i 131 migranti

Le cure dei naufraghi sono per ora affidate all'equipaggio o al personale medico. Al porto Nato di Augusta per fortuna le condizioni sono migliori rispetto a quelle del porto di Catania, meno sole è più protetto dalle onde. Le condizioni a bordo restano comunque molto difficili, per ora però, con la sola eccezione di una donna all'ottavo mese di gravidanza e della sua famiglia, composta da marito e due figli minori, nessuna ha messo piede a terra, per gli altri resta in vigore l'ordine impartito dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che per legge ha il compito di indicare il porto di sbarco. Niente Pos, (place of safety). Gli ha fatto da sponda anche il Ministro dei trasporti, Danilo Toninelli, con una nota alla Gregoretti ha omaggiato il porto di Augusta, come è normale che sia per una nave militare, ora alla UE risponda perché la questione migratoria riguarda tutto il continente. Ma da Bruxelles, complice l'interregno tra la nuova e la vecchia Commissione, non giungono risposte, anche se nel frattempo giunge la solidarietà dell'ex Capo di stato maggiore della marina militare, l'ammiraglio Giuseppe De Giorgi, che si è detto vicino al comandante, all'equipaggio e al personale delle Capitanerie, augurandosi che chi opera con abnegazione per la salvaguardia della vita in mare, venga adeguatamente tutelato.