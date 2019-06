Nazionale italiana, chi è Martina Rosucci

Che adesso si parli così tanto, che tutti ne parlino tanto mi fa un grandissimo affetto sempre, non mi ci abituo e non mi ci abituerò penso per un bel po', perché sapere che tutti adesso sanno che l'Italia femminile va ai mondiali, che la Juventus femminile gioca allo Stadium, piuttosto che la Fiorentina gioca al Franchi è una grande conquista. Noi abbiamo fatto determinate cose, anche tra di noi, ci siamo unite molto negli ultimi anni per ottenere i risultati, per fare in modo che questa discriminazione potesse venir sempre meno. Ci siamo riuscite e ci stiamo riuscendo, penso che questo percorso in questo momento sia veramente ad una svolta epocale. Ho dimostrato tante cose a tante persone, soprattutto ha innestato quella curiosità che ci voleva, perché poi le persone quando hanno curiosità si innesca tutta una roba di passione, già il fatto che le persone adesso sono curiose è importante e che non dicano no a priori, sicuramente abbiamo raggiunto... poi con il raggiungimento del Mondiale sicuramente è stato incredibile, la ciliegina sulla torta penso sia stato l'ingresso di Sky in questa stagione.