Nevica a Milano dalle prime ore del giorno

Sta nevicando, sta nevicando in modo copioso da questa mattina. D'altra parte, la neve era attesa a Milano, c'era stata una preallerta già nel corso della serata di ieri. Tant'è vero che il Comune aveva iniziato a spargere il sale, i mezzi dell'Amsa, appunto, avevano cominciato a spargere il sale lungo le principali strade cittadine. La neve è arrivata. È arrivata copiosa, vi dicevo, da questa mattina, dalle prime ore di questa mattina. Sta continuando a nevicare, soprattutto appena fuori la cerchia cittadina. In centro le temperature sono leggermente più alte e la neve non sta attecchendo. Qui, invece, lo vedete, siamo nei pressi del Quartiere Santa Giulia. Ci sono sostanzialmente i parchetti, soprattutto gli alberi, dove la neve sta iniziando ad attecchire, fermo restando, però, che le strade restano pulite, vi dicevo, anche perché sono state adeguatamente organizzate già nelle scorse ore. È vero che, però, da questa mattina stanno passando i mezzi spargisale e spazzaneve anche in zona. Per quanto riguarda gli eventuali disagi abbiamo parlato con un po' di persone questa mattina, che, peraltro, arrivavano alla stazione ferroviaria di Rogoredo. Ci hanno detto che, al di là di qualche ritardo che c'è stato, soprattutto per quanto riguarda le attese, non ci sono stati grossi disagi. Insomma, la città è stata raggiunta senza troppe difficoltà da coloro sia che si sono spostati in macchina, sia che si sono spostati in treno. Questa allerta dovrebbe concludersi nel giro di poco, dovrebbe smettere di nevicare nelle prossime ore, ma probabilmente nei prossimi giorni, probabilmente lo vedremo meglio con il nostro servizio meteo, ci sarà una nuova impennata del maltempo.