Nistri: 2019 più basso tasso reati in 10 anni

Basti pensare, per esempio, a quell'episodio che ha girato molto sul web, è diventato virale, di un intervento di due nostri colleghi nei confronti di una persona che andava in giro nuda e che si è, come dire, sotto l'occhio non distratto perché poi riprendevano tutti col telefonino, ma sotto l'occhio poco collaborativo della cittadinanza ha dato in escandescenze rivolgendosi contro i nostri militari. Quindi è difficile sulla strada operare, è difficile sulla strada saper mantenere le giuste proporzioni, di questo dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo sottolineare questi aspetti nella nostra formazione, nel nostro addestramento e nel nostro aggiornamento, perché stiamo anche impegnandoci molto nell'aggiornamento dei comandanti sul territorio, però dobbiamo ricordare che non siamo solo delle monadi ma siamo appartenenti a un'Istituzione. Chi sbaglia, anche se da solo, getta ombre sull'Istituzione, talvolta molto più delle cose fatte bene che dovrebbero gettare una luce per tutti.