No Tav, soddisfazione dopo il corteo

Dopo il corteo di ieri, che ha violato la zona rossa arrivando fino al cantiere di Chiomonte, il movimento no Tav traccia un bilancio della giornata che, nata sotto i più foschi auspici, si è rivelata per loro un successo almeno simbolico. "Per noi non è cambiato nulla, ripetono. Chi pensava di poter chiudere il capitolo della lotta no Tav ha fatto male i conti". "Sono venuti in tanti, era un corteo molto consapevole di cosa stava andando a fare e che è stato fatto quello che avevamo detto anche prima, cioè che avremmo cercato di attraversare la zona rossa perché non accettiamo questi divieti". "Il movimento, a differenza di altri, mantiene le promesse" ripetono i leader. Ora la sfida è sui cantieri che dovranno aprirsi se, dopo i bandi di gara, ci sarà l'inizio dei lavori. "C'è stata l'apertura di questi bandi di gara. Sembrava il termine ultimo, adesso a fine luglio. Vogliamo capire che cosa sta succedendo: chi si è presentato, se questi bandi di gara vengono ritenuti dalla comunità europea reali o ancora a una fase preliminare, perchè c'è una manifestazione di interesse". In oltre vent'anni di lotte e di proteste, il movimento ne ha sentite e viste tante. Nel frattempo non è stato realizzato neanche un chilometro del tunnel di base contro cui loro combattono da così tanto tempo. La loro posizione comunque all'alta velocità Torino-Lione rimane sempre senza se e senza ma. "Non abbiamo governi amici" sottolinea il movimento, che deve però fare i conti con il territorio, dove tanti sono stati eletti nei 5 Stelle ora sono pronti ad andarsene. Tante pagine sono ancora da scrivere, la storia infinita della Tav è lontana dall'essere chiusa.