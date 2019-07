Nodo tav, attivista Guido Fissore: "Ostacoleremo l'opera"

Abbiamo fatto quello che volevamo fare, gli sfracelli che qualcuno temeva o si augurava succedessero non ci sono stati e quindi è stata una manifetazione, come dire, determinata. Noi dal punto di vista nostro faremo, ci organizzeremo , per creare tutte le difficoltà che possiamo fare, sempre coi nostri metodi. Se per esempio Toninelli non firma l'autorizzazione all'allargamento del cantiere, credo lo possa fare. La costruzione di quest'opera secondo i tecnici, che hanno fatto progetto, produrrà un milione di tonnellate l'anno, cioè diciamo 12 13 milioni di tonnellate di CO2, buttate nell'atmosfera. Poi, fra 13 14 anni si comincerebbe a risparmiare, ma si comincerebbe a risparmiare, se è vero quello che dicono loro che il traffico lì sopra sarà una cosa spaventosa, cosa che non è perché hanno sbagliato tutti dati.