Omicidio Piscitelli, verifiche su cellulari e testimoni

Per capire chi ha fatto scattare la trappola per Fabrizio Piscitelli, ora le indagini sono concentrate sui cellulari dell'ex capo ultrà della Lazio. Tre quelli a sua disposizione, sui quali gli uomini della Squadra Mobile di Roma, coordinati dai Magistrati della DDA capitolina, sono al lavoro per dare un nome al killer che mercoledì ha freddato, con un colpo alla nuca, Piscitelli. L'obiettivo di chi indaga è ricostruire i contatti telefonici avuti da Diabolik, il nome con cui era conosciuto l'ultrà, nonché estremista di destra, nelle ore precedenti l'omicidio in particolare capire chi gli avesse dato l'appuntamento al Parco degli Acquedotti dov'è stato ucciso. Tra le molte persone ascoltate come informate sui fatti, ci sono anche la moglie e la sorella. Sentito inoltre l'autista cubano che l'accompagnava a tutti gli appuntamenti e che era con lui sul luogo dell'omicidio, perché Piscitelli non poteva da guidare dopo essere stato sottoposto ad una misura di prevenzione. Gli inquirenti battono la pista dei clan che controllano il influsso della droga nella capitale, gruppi organizzati che fanno capo alla camorra di Michele Senese e anche agli albanesi. Tanto che la Procura contesta l'aggravante mafiosa, perché le modalità dell'esecuzione, un colpo diretto in testa, conducono al killer esperto, ma nel piano da professionista c'è stato un imprevisto, la pistola dopo il colpo mortale a Diabolik, si sarebbe inceppata. Secondo la ricostruzione dei due testimoni, soprattutto del superteste, ovvero proprio l'autista di Piscitelli. Se effettivamente fosse anche lui nel mirino del killer sarà appurato dagli inquirenti. Ora è lui superteste il suo racconto "il killer aveva la pelle bianca" è la traccia fondamentale per le indagini.