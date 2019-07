Ondata di caldo, da nord a sud temperature altissime

16 città roventi con temperature ben oltre i 38 gradi. Quest'estate africana sta colpendo tutta l'Italia. Ci siamo lamentati a maggio che faceva troppo freddo, aspettavamo questo caldo. Adesso che ce l'abbiamo, con temperature, diciamo, estive proprio per eccellenza, non dovremmo lamentarci. Arriveremo a sera come tutte le estati, come tutti gli anni. Normale sì, per il periodo, ma a non essere così normali sono le temperature. Bollino rosso da Nord a Sud e difendersi è sempre più difficile. Si cerca di idratarsi, bere tanta acqua, e niente un po' magari stare all’aria condizionata. Prendo delle vitamine la mattina, bevo tanta acqua e cerco di stare all'ombra. Valgono sempre gli stessi consigli, bere molto, evitare il sole nelle ore più calde e vestire leggeri. Ma con queste temperature, tutto sembra vano. Mi vado a bagnare alla fontana. Mi difendo come posso. Il gran caldo ha fatto le sue prime vittime, una nel milanese e una nelle Marche. Per avere un minimo di pace forse dovremo aspettare ancora paio di giorni. Intanto vengono predisposti piani ad hoc nelle varie città, soprattutto per anziani e senza fissa dimora.