Operai Mastro Lindo donano loro lavoro a 70 ospedali

Questa è la prima cassa che abbiamo prodotto. Abbiamo scritto sulla cassa "andrà tutto bene" P&G Gattatico, ci siamo un po' firmati e questo è ciò che abbiamo realizzato concretamente, quindi 45000 bottiglie di Mastro Lindo spray con candeggina. Le loro firme sul primo scatolone. Operaie e dirigenti donano il proprio lavoro a chi è impegnato a curare i malati di coronavirus. Una giornata di produzione nello stabilimento di una multinazionale a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia. 45000 bottiglie di detersivo igienizzante consegnate tramite la Croce Rossa a 70 ospedali italiani. L'iniziativa è nata totalmente dalle linee, sfruttando l'orario non lavorativo. Quindi appunto, la domenica, quando normalmente l'impianto sarebbe stato chiuso. Si sono offerti volontariamente per dedicare questo turno, questa giornata di lavoro per poter aiutare la nostra comunità in primis e in generale tutta l'Italia. Siamo riusciti a fare anche di più in realtà di quello che ci eravamo prefissati. Quindi questo è stato un buon traguardo che abbiamo raggiunto, una bellissima soddisfazione personale. Se potesse dire qualcosa a chi è in prima linea? Li ringrazierei. Gli direi che stanno facendo un lavoro eccezionale. Quello che noi possiamo fare non molto, però tentiamo di contribuire come possiamo. Contro covid-19 è iniziata una staffetta di solidarietà che coinvolge anche altri marchi della multinazionale americana. Attraverso i brand Dash, Kukident, Oral B, Head&Shoulders, Gillet, abbiamo finanziato l'acquisto di dispositivi di protezione come per esempio le mascherine protettive, ma anche apparecchiature medicali, che appunto vengono destinati a questi operatori. Questo a livello Italia. Come Procter&Gamble a livello europeo abbiamo destinato più di 10 milioni di euro e ognuno nel proprio piccolo può fare qualcosa. Vorrebbero che la solidarietà non si fermasse i dipendenti dello stabilimento emiliano e stanno pensando di ripetere l'iniziativa, questa volta per gli ospedali di tutta Europa.