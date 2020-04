P. civile: da qui al 13/4 raccolta dati sempre significativa

Le raccomandazioni saranno tanto più informate e tanto più precise quanti più dati saranno disponibili. Ovvero i dati di trend che l'Istituto Superiore di Sanità sta raccogliendo giorno per giorno, sono estremamente importanti per capire qual è l'andamento dell'epidemia non solo a livello nazionale, ma nelle varie aree geografiche. È chiaro che più ci avviciniamo alla data del 13 aprile e più questa informazione diventa granulare, cioè diventa informativa. Io non credo che il comitato tecnico scientifico, ovviamente, aspetterà due ore prima, ma non può nemmeno formulare delle indicazioni che non tengano conto, ad esempio, se formulassi un'indicazione oggi non terrebbe conto di quello che succederà da oggi al 13.