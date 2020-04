Palermo, cittadini plaudono a riapertura librerie

E' un libro sui mostri. Per la sua bambina? Si, per esorcizzare questo periodo. La bimba era abituata ad avere libri nuovi e quindi, questo primo giorno, subito le ho voluto fare un piccolo regalo. In oltre un mese di reclusione, tra grandi e bambini la voglia di leggere è cresciuta e la riapertura delle librerie è accolta con favore. Li amo molto, a me piace toccarli. Non solo per i libri si viene in questa edicola cartolibreria. Giornale e mascherina? E mascherina. Le misure di sicurezza da rispettare sono rigide ovunque. Al book store di Via Roma si entra a turno con l'obbligo di indossare guanti e mascherina. Il 16 marzo abbiamo iniziato però il servizio pronto libro, che è un servizio di consegna a domicilio degli ordini che evadiamo online. Non è cambiato molto, abbiamo solamente aperto le porte al pubblico oggi, cosa ci ha reso molto felici. Contentissimo perché a casa leggiamo molto io e la nipotina. Felici i cittadini ma anche i negozianti delle altre attività che possono riaprire i battenti. I negozi per bambini e le cartolerie. Contenta e preoccupata allo stesso tempo, io ho messo la mascherina. Purtroppo dobbiamo stare tutti attenti. Nel centro blindato e presidiato da posti di blocco in questo primo giorno dopo le festività e dopo il lock down totale, in giro sembra ci sia più gente del solito. Nella centralissima via Roma, la maggior parte delle saracinesche restano abbassate e sono poche le attività riaperte. Se i teatri restano chiusi come i ristoranti e quasi tutti i negozi tra le attività che potrebbero ripartire, ad esempio, nella vicina via Cavour alcune hanno deciso di aspettare la libreria attende di completare i lavori di sanificazione, il negozio per neonati di ricevere indicazioni precise sulle modalità di riapertura e di ingresso dei clienti.