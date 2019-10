Palermo, incidente stradale, due ragazzini morti

Un ragazzo di 16 anni e uno di 17, morti dopo un tragico incidente stradale questa notte a Belmonte Mezzagno, un paese a pochi chilometri da Palermo. Altri due ragazzi appena diciottenni sono ricoverati in gravissime condizioni in due ospedali del capoluogo siciliano, il Policlinico e il Buccheri la Ferla. Le loro condizioni sono disperate. È successo tutto alle 4:00 di questa mattina. L'auto a bordo della quale i quattro viaggiavano, una BMW, è uscita di strada in un tornante della strada provinciale che collega Palermo al paese nelle Madonie. La vettura ha sfondato il guardrail e ha terminato la sua folle corsa contro un albero. Poi ha preso fuoco. Uno dei due ragazzi è morto carbonizzato l'altro, invece, per le gravissime lesioni riportate subito dopo l'impatto. Per estrarre i corpi dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sull'incidente mortale stanno indagando Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'alta velocità di certo c'entra.