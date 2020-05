Papa: "Prego per artisti, fanno capire cosa è la bellezza"

Ieri ho ricevuto una lettera di un gruppo di artisti che ringraziano per la preghiera che noi abbiamo fatto per loro. Vorrei che il Signore li benedica, perché gli artisti ci fanno capire cos' è la bellezza e senza il bello il Vangelo non si può capire. Preghiamo un'altra volta per gli artisti.