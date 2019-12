Parma 2020, capitale italiana della cultura

Giallo è il colore di Parma, di giallo si è Tinto Palazzo Mezzanotte a Milano per la presentazione ufficiale di Parma Capitale italiana della cultura 2020. Adagiata fra le montagne e la Bassa, fra le cime dell'Appennino e il fruire del Po, città multiculturale illuminata, elegante, tradizionale e innovativa al tempo stesso, Parma, oltre ad essere patrimonio Unesco per la gastronomia, ha visto nascere grandi opere e grandi uomini. Dal suggestivo teatro Farnese all'arte del Correggio del Parmigianino, dalla musica di Verdi e Toscanini, al cinema di Bernardo Bertolucci. Con Parma 2020 la città emiliana ha vinto una grande occasione, quella di valorizzare e promuovere ciò che è e rappresenta. Saranno tanti i luoghi da riscoprire. Già l'anno scorso anche direttamente sui cantieri abbiamo fatto visitare dei luoghi che erano chiusi da anni. Quindi soprattutto è la riscoperta, la riqualificazione degli edifici monumentali, perché il nostro patrimonio, dobbiamo ricordarcelo, è anche e soprattutto questo. L'accoglienza, e qui ci metto davvero il cuore, e l'intelligenza dei parmigiani. Il fatto di essere a misura d'uomo e il fatto di essere viva. La Lonely Planet tra poche ore, uscirà nel mondo per la prima volta con la guida della sola Emilia Romagna, perché abbiamo eccellenze che in poche centinaia di chilometri, quasi nessuna Ragione al mondo, tutte insieme, riesce a mettere insieme. le due e quattro ruote più bella al mondo si fanno in Emilia Romagna. Parma 2020 di cui Sky è media partner, propone oltre 400 appuntamenti nazionali ed internazionali, ma anche locali. Si parte l'11 gennaio con un evento che coinvolgerà tutta la città. Per il 12 è confermata la presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, mentre il 13 arriverà il premier, Giuseppe Conte. Per quello che non è un premio, ma un merito: il merito di aver saputo fare squadra.