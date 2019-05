Parmitano a Sky Tg24: allarme clima per l'umanità

Io ho testimoniato con i miei occhi gli effetti devastanti del cambiamento climatico. Ho visto dentro l'occhio del ciclone, ho guardato gli effetti devastanti delle alluvioni, i cambiamenti sulla superficie terrestre dovuti alle azioni climatiche con intensità mai vista finora. E poi con molto sgomento ho visto immagini ancora più gravi e ancora più allarmanti, fotografate e testimoniate dagli occhi dei miei colleghi nei 6 anni successivi e l'intensificarsi di questi eventi dovrebbe allarmare tutti. Questo non è un discorso politico o cercare di polemizzare la salvaguardia dell'ambiente trovo che sia assurdo. Il mio messaggio di allarme è per l'umanità. Dobbiamo fare qualcosa per cercare di fermare questi cambiamenti climatici, che sono provocati dall’uomo e dobbiamo farlo il più presto possibile.