Pazzali a Skytg24: presentato ospedale Fiera Milano

Questa è la prima parte che abbiamo consegnato ieri al Policlinico, sono 8 moduli di terapia intensiva con 7 reti ciascuno ad esclusione dell'ultimo che ne avrà 4, quindi 53 letti, che abbiamo consegnato al Policlinico, che durante questa settimana farà la sanificazione dopo le nostre ultime visite e inizieranno ovviamente ad ospitare. Dovevano essere 400 posti inizialmente, ne consegnate in tutto 200, avete dovuto ridimensionare il progetto, perché? Non abbiamo ridimensionato, lo spazio è uguale, ma abbiamo messo tutte queste cose che vedete adesso, quindi tutti i servizi dedicati alla terapia intensiva. Non ci sono solo letti, ma c'è un ospedale, per cui l'ospedale è fatto di: ufficio amministrativo, TAC, radiografia, magazzino dei farmaci, tutto quello che necessita un ospedale di terapia intensiva.