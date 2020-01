Peste suina, incenerite 10 tonnellate di carne

Il carico sequestrato è stato immediatamente incenerito, quasi 10 tonnellate di carne suina proveniente dalla Cina, potenzialmente contaminata dalla peste suina africana. Il blitz della compagnia della Guardia di finanza di Padova è scattato nella notte in un magazzino all'ingrosso di generi alimentari, proprio nel momento in cui il personale stava scaricando i 9420 chilogrammi di carne suina, introdotta nell'Unione europea passando per l'Olanda, in violazione di tutte le norme doganali e sanitarie. Una diffusione di questo virus, della peste suina africana, avrebbe determinato una compromissione gravissima dell'economia nazionale, con particolare riferimento alla produzione, all'allevamento e alla produzione di suini. La carne era destinata ai ristoranti etnici del Veneto. I sanitari hanno ritenuto il prodotto talmente pericoloso da non voler nemmeno procedere ad un'analisi della carne, immediatamente incenerita. Il virus è estremamente resistente, nel senso che resiste anche, per dire, nei prosciutti e in tutti i prodotti di derivazione da carne di maiale e nella carne di maiale. Pensate che resiste a meno venti gradi almeno due giorni. Non resiste alla cottura, quindi l'alta temperatura, la temperatura della cottura distrugge il virus. Ma, ripeto, non c'è un pericolo per la salute umana, il pericolo è per la salute degli animali. L'intera attività è stata posta sotto sequestro per gravi e reiterate irregolarità.