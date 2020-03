Piemonte, Cirio: stiamo facendo tutti il massimo

La percentuale dei giorni, o meglio il tempo di raddoppio, si è allungato, quindi, in qualche modo, il contagio dà i primi segni di rallentamento, però, sono ancora segni sporadici, che non possono farci pensare che vediamo la luce. La luce non la vediamo ancora, quindi, tutti noi dobbiamo fare il massimo, non soltanto all'interno delle strutture sanitarie, dove abbiamo già: infermieri, medici e personale che davvero stanno facendo sforzi sovrumani per continuare a garantire il servizio a tutto il nostro Piemonte, ma dipende anche dal comportamento di ciascuno di noi. Oggi, venendo giù a Torino, ho ancora visto troppa gente in giro. Sono favorevole al rigore, ho apprezzato il decreto di ieri che conferma la possibilità a noi Regioni di stringere ulteriormente le maglie dei contenimenti e anche di mettere sanzioni ed io le metterò perché la gente deve stare a casa.