Ponte Morandi, riapre via Fillak: commercianti protestano

Oggi riapre la strada e noi siamo chiusi, perché ci stanno portando alla chiusura. Come dice un cartello "Se in Liguria in ferie verrai code ai caselli troverai", in quanto noi scenderemo tutta l'estate, ogni weekend, in tutti i caselli più congestionati della Liguria a bloccare il traffico. La protesta è perché chiediamo solamente equità, nel senso che giustamente tutte le famiglie e gli sfollati hanno avuto, come è giusto che sia, un congruo risarcimento economico. Noi, invece, spiccioli, noccioline, due volte, fine. Vogliamo quello che ci spetta. Noi stiamo chiudendo, non riusciamo a pagare gli affitti, non riusciamo a pagare le spese.