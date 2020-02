Premio excellent 25esima edizione, premiata la Lamorgese

Popolo di santi, di poeti, di navigatori, recitava Flaiano. Popolo di generosi padroni di casa, aggiungeremmo noi. Gli italiani e l'Italia, brand vincente per il turismo nel mondo, come si racconta nella XXV edizione del Premio Excellent, ideato da Mario Mancini. Un momento celebrativo, ma anche di confronto, per un settore che, pur confermandosi in costante crescita, oggi deve guardare anche alle ripercussioni del coronavirus. “I trend del 2020 parlano di una flessione per via di questi problemi cinesi di cui abbiamo parlato, che però è compensato dal turismo interno, che muove 32 milioni di persone, e che contribuisce al fatturato in modo significativo”. “Bisogna capire questa situazione quanto durerà, perché i danni a oggi non riguardano solamente il mercato cinese, ma rischiano di creare una psicosi e quindi di allargarsi ad altri mercati”. “Le persone, sì, vanno sul web, vanno sui motori di ricerca, provano a organizzarsi, immaginarsi, una vacanza, ma poi hanno bisogno della consultazione, dell'esperienza, dei consigli dell'agente di viaggio”. Tutto il gotha del turismo riunito per premiare le eccellenze non solo del settore, ma anche del mondo della cultura e della politica. I conferimenti vanno al Ministro Lamorgese, prima donna prefetto di Milano e Capo del Viminale, e al maestro Giuseppe Tornatore, regista simbolo del Belpaese. Festeggiamento doppio per il Presidente dell'Enit, che celebra anche i 100 anni dell'ente per il turismo, e la novità del nuovo premio per l'ambiente, consegnato al gruppo Accor proprio da Sky. “Sky da alcuni anni è già, per le proprie attività interne, a impatto zero. La nuova ambizione che ci siamo dati è quella di diventare a impatto zero su tutta la filiera”. “A livello di turisti stranieri c'è stata un'ulteriore crescita, che quindi ci permette di consolidare quel superamento che abbiamo fatto l'anno scorso, passando al secondo posto dopo la Spagna e superando la Francia come presenza di turisti stranieri”.