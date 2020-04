Prezzi mascherine, Arcuri critica "i liberisti da divano"

Avrei tanta voglia di parlare dei liberisti che dai loro divani, tra un cocktail e un videomessaggio emettono sentenze quotidiane, ma non lo farò. Io non ho la cifra e forse neanche la capacità di dare retta alle polemiche. Come dico dal primo giorno penso che il mio dovere sia quello di lavorare e qualche volta di risolvere qualche problema e poi di dirlo. Fino ad oggi noi abbiamo distribuito circa 4 milioni di mascherine al giorno. Nei magazzini delle regioni stamattina ne giacciono 47 milioni. Tradotto, ne abbiamo distribuite di più di quelle che servivano e le regioni illuminate, che ringrazio per la collaborazione quotidiana che ci danno, ne hanno messe da parte una quota che servirà in tempi di maggiore necessità di distribuzione